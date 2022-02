Rummenigge schwärmt : "Der ganze Verein ist happy, Leroy Sane ist happy"

Der langjährige Vorstandsvorsitzende lobte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur die Entwicklung von Sane in den höchsten Tönen. "Der ganze Verein ist happy, er ist happy. Er ist ein ganz anderer Spieler geworden", so Rummenigge.

Leroy Sane war im Sommer 2020 für 60 Millionen Euro von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt. Auch wegen den Folgen seiner schweren Knieverletzung fand der flinke Flügelstürmer in den ersten Monaten im Verein nicht in Form. Mittlerweile ist der gebürtige Essener aus der Stammformation von Julian Nagelsmann (34) nicht mehr wegzudenken.