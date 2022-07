Bundesliga Lewandowski-Ersatz: FC Bayern probiert es wieder bei Victor Osimhen

Osimhen fiel in der vergangenen Saison lange wegen einer schweren Gesichtsverletzung aus, registrierte in 27 Spielen der Serie A aber dennoch starke 14 Tore. Namen wie der des 23-Jährigen werden in der nächsten Zeit wieder häufiger fallen. Grund dafür ist der feststehende Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona.

Osimhens Berater Roberto Calenda hatte vor Längerem keine Wechselabsicht durchschimmern lassen: "Er ist fokussiert, er will gewinnen. Wir haben alle gesehen, wie sehr er an der Mannschaft hängt, wie er sich auf jeden Ball stürzt. Jetzt spielt er in einer starken Mannschaft."

Das bayrische Problem in dieser Sache: Zum einen Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis, der als harter Verhandlungspartner bekannt ist und sich in Sachen Ablöse keinen Zentimeter auf die gegnerische Partei zubewegen wird. Auf der anderen Seite sind auch Klubs aus der Premier League (u. a. der FC Arsenal) an Osimhen interessiert, was sich nicht gerade preisverringernd auswirkt.