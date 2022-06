"Wer will dann noch kommen?" Robert Lewandowski warnt FC Bayern vor Zwangsverbleib

Sollten ihm die Münchener jetzt Steine in den Weg legen, würde dies in seinen Augen ein falsches Signal an zukünftige Transferziele senden. "Welcher Spieler will dann noch zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?", mahnte Lewandowski.

Die Vereins-Bosse würden ihren langjährigen Torjäger – Stand jetzt – im nächsten Jahr trotzdem lieber ablösefrei abgegeben, als in der nächsten Saison schon auf ihn zu verzichten. Signalwirkung hin oder her.