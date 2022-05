FC Bayern Lewandowski-Zoff: Rummenigge empfiehlt Kuschelkurs mit Berater

Bei BILD TV war der 66-Jährige darum bemüht, die hitzige Debatte etwas abzukühlen. "Es gibt einen entscheidenden Faktor: Robert Lewandowski hat einen Vertrag, der nicht dieses, sondern erst nächstes Jahr ausläuft", erinnerte Rummenigge sachlich. "Der Klub kann entscheiden, was sie machen. Ob sie ihn verkaufen oder nicht."

Hätte Rummenigge noch etwas beim FC Bayern zu melden, würde er sich für einen Verbleib des Topstürmers starkmachen. Das wäre auch für die Bundesliga – nach dem Verlust von Erling Haaland – ein wichtiges Signal. Für dieses Ziel müssten die Verantwortlichen eben auch einmal in den sauren Apfel beißen.

"Da muss man drum kämpfen, Gespräch führen und Kuscheln mit Berater, auch wenn das nicht so einfach ist", so der Ex-Boss. Lewandowskis Agent, Pini Zahavi, griff den deutschen Rekordmeister zuletzt heftig an, weshalb das Verhältnis zum Verein derzeit angespannt ist.