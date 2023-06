Lothar Matthäus rät FC Bayern zu fulminantem Transfer-Doppelpack

Declan Rice ist auch in der englischen Nationalmannschaft eine feste Größe - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Der FC Bayern soll sich aktuell intensiv mit Dusan Vlahovic (23) und Declan Rice (24) beschäftigen. Lothar Matthäus (62) kann das Interesse seines Ex-Klubs an den beiden Topstars durchaus nachvollziehen.

Bezüglich einer Verpflichtung von Dusan Vlahovic könnte allerdings reichlich Kritik aufbranden. Der Stürmer hat bei Juventus Turin in 42 Pflichtspielen schließlich lediglich 14 Treffer erzielt.

Der deutsche Rekordmeister würde im defensiven Mittelfeld etwa einen aggressiven Kompagnon für Joshua Kimmich (27) suchen. Rice passe laut Matthäus perfekt in dieses Profil, da "er nicht umsonst Kapitän bei West Ham United und englischer Nationalspieler" sei.

In Matthäus' Augen sollten sich die Münchener übrigens nicht nur für einen der beiden Spieler entscheiden. "Ich persönlich glaube, dass sowohl Rice als auch Vlahovic physisch sehr starke Spieler sind, die ihre jeweilige Position verstehen", erläuterte der TV-Experte im AZ-Interview. "Beide könnten dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Es sind genau die zwei Positionen, auf denen der Klub Verstärkungen sucht", führte Matthäus weiter aus.

"Aber er hat bei Florenz getroffen (49 Tore in 108 Partien, Anm. d. Red.)", hielt Matthäus dagegen, der die Begleitumstände für Vlahovics schlechtes Abschneiden in Piemont verantwortlich macht. "Je mehr Unruhe vorherrscht, umso schlechter sind die Resultate, umso weniger Lust ist in der Mannschaft."

Matthäus sprach sich deshalb noch einmal ausdrücklich für einen Vlahovic-Transfer zum FC Bayern aus. "Er ist ein Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht. Er wäre auf jeden Fall jemand, über den man nachdenken sollte", forderte der Weltmeister von 1990, der Vlahovic wegen dessen Statur und Spielweise mit Romelu Lukaku (30) verglich.

