FC Bayern : Lucas Hernandez dachte an Abschied, will Vertrag aber erfüllen

Lucas Hernandez (26) ist mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Häufig wird Kritik an ihm laut. In schwierigen Zeiten dachte der Verteidiger durchaus an eine Luftveränderung.

"Das ist etwas, das dir immer wieder in den Sinn kommt, wenn du bestimmte schwierige Momente durchmachst. Du fragst dich, ob du bleiben willst, oder nicht", sagte der Innenverteidiger im Gespräch mit der Sporttageszeitung AS auf die Frage nach Gedanken an einen Vereinswechsel.

Er versuche jedoch, positiv zu denken und nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen. Lucas Hernandez will seinen bis 2024 gültigen Vertrag beim FC Bayern nicht vorzeitig beenden: "Ich möchte die fünf Jahre, für die ich unterschrieben habe, erfüllen, weil ich sehr glücklich, sehr integriert bin und fühle, dass alle auf meiner Seite stehen. Egal ob Mitspieler, Trainerstab oder Manager."

Lucas Hernandez war 2019 von Atletico Madrid an die Säbener Straße gewechselt. Der größte Erfolg: Das Triple 2020. Die Königsklasse will sich der französische Nationalspieler nochmal in die Vitrine holen: "Wir alle wollen die Champions League noch mal gewinnen. Das ist unser Hauptziel. Hoffentlich schaffen wir es noch mal."