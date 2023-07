Lucas Hernandez begründet Abschied vom FC Bayern: "Wollte mein Leben ändern"

Er ist noch immer Bundesliga-Rekordeinkauf, verletzungsbedingt konnte sich Lucas Hernandez beim FC Bayern aber sportlich nicht so ausbreiten, wie er es selbst gerne getan hätte. Nun spricht er über die Beweggründe seines Abschieds.

Ein Innenbandriss im Sprunggelenk, ein Muskelbündelriss und dann auch noch ein Kreuzbandriss, den sich Lucas Hernandez unmittelbar vor der Weltmeisterschaft in Katar zugezogen hatte, waren zu viel für sein Gemüt. Er wollte noch mal etwas Neues sehen, die schlechten Erinnerungen hinter sich lassen.

Lucas Hernandez: "Beim FC Bayern war ich mehr verletzt"

"Bei Bayern war ich mehr verletzt. Ich weiß nicht, ob es an der Kälte oder an der Sprache lag", witzelt Hernandez im Interview mit der L'Equipe. "Bei Bayern war ich oft verletzt, das ist mir bewusst. Ich passe auf, dass mir das nicht wieder passiert. Ich wollte mein Leben ändern, zurück in mein Land kommen, nach Frankreich, wo ich die Sprache spreche."

Nach vier Jahren beim FC Bayern war also Schluss für Hernandez. Paris Saint-Germain zahlte über 40 Millionen Euro Ablöse und stattete den variabel einsetzbaren Verteidiger mit einem bis 2028 datierten Fünfjahresvertrag aus.