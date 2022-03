Van Gaal traf Entscheidung : Aus beim FC Bayern: Abwehr-Ass Lucio blickt zurück

Lucio, der zuvor schon in Leverkusen durch seine offensiven Ausflüge in den gegnerischen Strafraum zum Publikumsliebling avancierte, war auch in München allseits beliebt. "Es war damals ja auch nicht so, dass die Chefetage mich loswerden wollte", erinnerte sich der Weltmeister von 2002 im Gespräch mit Sport1. "Im Gegenteil: Die Bosse hatten nicht vor, mich zu verkaufen."

Der Impuls kam hingegen von der Trainerbank. "Die Entscheidung traf Louis van Gaal", erklärte Lucio, der aber keine negativen Gedanken mit seinem Abgang verbindet. "Es gib kein Problem mit Bayern, ich mag den Verein nach wie vor sehr. Ich hege im Nachhinein auch überhaupt keinen Groll."

Lucio: Schnelle Rache in der Königsklasse

Dass der ehemalige Defensivspezialist den Bayern so rasch verziehen hat, könnte mit der Genugtuung zusammenhängen, die Lucio gleich im ersten Jahr nach seinem Wechsel verspürte.

