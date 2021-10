FC Bayern : "Mache mir Gedanken": Matthias Ginter flirtet mit dem FC Bayern

Matthias Ginter (27) befindet sich in diesen Tagen zwar auf Länderspielreise mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Gerüchte um seine Zukunft verfolgen den Innenverteidiger aber weiterhin. Ein Wechsel zum FC Bayern scheint durchaus ein Thema.

Für welchen Verein Matthias Ginter in der kommenden Saison spielen wird, ist noch immer nicht abschließend geklärt. Borussia Mönchengladbach möchte seinen Starspieler natürlich gerne halten. Die Zeit drängt, Ginters Vertrag läuft im Sommer aus.

Aus Respekt vor Gladbach habe er allerdings nie über einen anderen Verein gesprochen. Vom linken Niederrhein sei bisher kein Angebot an Ginter herangetragen worden. Das hat vor allem monetäre Gründe, wie Planer Max Eberl bereits kundtat. "Wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen. Ich bin sehr entspannt", drückte Ginter nach.

Weil Niklas Süle die Bayern wahrscheinlich im kommenden Sommer verlassen wird, laufen in München die Planungen für die Innenverteidiger-Position. Neben Ginter, der auch bei Inter Mailand hoch im Kurs stehen soll, hält sich an der Säbener Straße der Name Antonio Rüdiger.