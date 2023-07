Yaya Toure enthüllt: Manchester City lehnte Sadio Mane ab

Sadio Mane kommt beim FC Bayern bisher nicht in Tritt - Foto: / Getty Images

Sadio Mane (31) steht beim FC Bayern nach seiner Debütsaison womöglich schon vor dem Aus. Eine Rückkehr in die Premier League wäre gewiss eine Option für ihn. Manchester City käme als Interessent aber wohl eher nicht infrage. Die Skyblues wollten den formschwachen Angreifer schließlich noch nicht einmal, als es bei ihm noch gut lief.

"Ich wollte immer mit ihm (Mane, d. Red.) spielen", sagte Toure in der Sendung BBC Match of the Day Africa:Top 10. "Als er bei Southampton war, schätzte ich ihn sehr und bat einige meiner Vorgesetzten darum, ihn zu verpflichten. Am Ende kam es aber nicht dazu."

Von 2014 bis 2016 sorgte Mane erstmals für Wirbel auf der Insel. Für den FC Southampton konnte der Offensivstar in 75 Partien 39 Torbeteiligungen beisteuern. Größere Klubs nahmen den Stürmer daraufhin ins Visier.

FC Bayern: Experte rechnet mit Verkauf von Sadio Mane

Der FC Liverpool musste im Gegensatz zu Manchester nicht erst von Manes Qualitäten überzeugt werden. Die Reds holten den Senegalesen 2016 für 41,5 Millionen Euro an den Mersey. Der damalige Neuzugang zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen in den folgenden sechs Jahren zurück, indem er 120 Treffer erzielte und zusätzliche 48 Buden auflegte.

Beim FC Bayern erwarteten sie solche Zahlen ebenfalls, nachdem sie Mane im vergangenen Sommer aus Liverpool losgeeist hatten. In seiner ersten Saison reichte es für den angepriesenen "Königstransfer" aber gerade einmal für zwölf Tore.

Sein Klub soll daher über einen Verkauf in den kommenden Wochen nachdenken. Sky-Experte Florian Plettenberg gab diesbezüglich sogar schon eine Prognose ab. "Ich lege mich an der Stelle fest, dass Sadio Mane den FC Bayern in diesem Sommer noch verlassen wird." Der Journalist verwies auf einige Teams aus Saudi-Arabien, die den Afrikaner mit exorbitantem Gehalt anwerben könnten.

Verwendete Quellen

Sky