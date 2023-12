Manchester United lockt: Mathys Tel entscheidet über Bayern-Zukunft

Einige Klubs haben sich bislang Hoffnungen gemacht, Mathys Tel in diesem Winter ausleihen zu können. Sein großes Talent ist bekannt, ein Abgang vom FC Bayern zunächst allerdings kein Thema.

Wie Sky berichtet, haben sich viele Klubs nach einer Ausleihmöglichkeit erkundigt, darunter Manchester United. Mit ihren Abwerbeversuchen haben alle Interessenten jedoch keine Chance.

Tel wolle bei den Bayern bleiben, von Harry Kane lernen und hoffe auf mehr Spielzeit unter Thomas Tuchel. Seine Identifikation mit dem Verein liege bei 100 Prozent. Tel kommt bisher auf lediglich 840 Einsatzminuten, in denen er jedoch starke acht Tore erzielte und vier vorlegte.

FC Bayern setzte sich bei Mathys Tel gegen viele Interessenten durch

Schon vor anderthalb Jahren waren allerhand Topklubs an einer Zusammenarbeit interessiert. Die Bayern setzten sich schließlich durch, zahlten 20 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes und sind gerade dabei, das Toptalent behutsam aufzubauen.

"Ich bin aufgrund meiner derzeitigen Rolle nicht frustriert, aber ich arbeite definitiv daran, zukünftig Stammspieler zu sein", ist Tel bereit, um seinen Traum an der Säbener Straße zu kämpfen. "Im Moment habe ich die Statistiken eines Edeljokers, langfristig ist es natürlich nicht das, was ich möchte. Aber so ist es gerade, und ich will weiter dazulernen, um eine größere Position im Team einnehmen zu können."

