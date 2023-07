Sadio Mane erhält eine eindeutige Botschaft

Sadio Mane spielt in den Planungen des FC Bayern keine große Rolle mehr - Foto: / Getty Images

Als es so wirkte, als würde Manes Form kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft wieder etwas ansteigen, verletzte sich der 31-Jährige am Wadenbeinköpfchen und verpasste dadurch die WM und die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Die Münchner erhielten schließlich einen flexiblen Weltklasse-Spieler, der in der Premier League und Champions League einer der besten Spieler war und mit 23 Saisontreffer seine Torgefahr unter Beweis gestellt hatte. Zu Beginn der Saison überzeugte der Senegalese auch bei den Bayern: Nach drei Ligaspielen standen drei Saisontore zu Buche, anschließend erhielt die Form von Mane jedoch eine Delle.

Nach überstandener Verletzung hatte der Offensivspieler aber Probleme sich wieder in die Mannschaft zu spielen, auch weil Nagelsmann andere Spielertypen bevorzugte oder sich Spieler wie Eric Maxim Choupo-Moting mit guten Leistungen in die Startelf spielten. Mit diesen Entscheidungen von Nagelsmann war Sadio Mane jedoch nicht zufrieden, weshalb es zu einigen Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Spieler gekommen sein soll.

Mane schlägt Sane und schießt sich damit ins Aus

Die Verantwortlichen des FC Bayern erhofften sich mit dem Trainerwechsel zu Thomas Tuchel auch eine Leistungssteigerung von Mane, es kam jedoch anders. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Manchester gegen das Team von Pep Guardiola gab es zwischen Sadio Mane und Leroy Sane einen handfesten Streit in der Kabine: Der 31-jährige Senegalese schlug seinem Mitspieler ins Gesicht und wurde vom Verein mit einer Rekordgeldstrafe bestraft.

Die Wunden zwischen Verein und Spieler durch diesen Vorfall sind um einiges größer als erwartet. So haben ihm seine Mitspieler diese Aktion laut der Abendzeitung nicht verziehen. Der Senegalese habe einen schwierigen Stand im Team.

Auch Trainer Thomas Tuchel soll seinem Spieler laut dem kicker mitgeteilt haben, dass er nicht mehr auf ihn baue und es besser wäre, wenn sich der Spieler nach einem neuen Verein umschauen würde. Ob der ehemalige Liverpool-Spieler, an dem unter anderem einige Vereine aus Saudi-Arabien interessiert sind, einen Wechsel in Betracht zieht, steht auf einem anderen Blatt. Eigentlich will sich Mane bei den Bayern durchsetzen...