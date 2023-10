Manni Bender im Exklusiv-Interview: "Julian Nagelsmann muss die Spieler wieder zu einer Einheit machen!"

Herr Bender, die Bayern haben am Dienstag ein kritisches Champions-League-Spiel bei Galatarasay Istanbul im Hexenkessel mit 1:3 gedreht. Wie sehen Sie ihren Ex-Klub zu Beginn der Saison?



"Das Spiel in Istanbul war nicht einfach. Doch so langsam kommen die Bayern wieder in Fahrt. Ich habe das Gefühl, dass sie inzwischen solche knappen Spiele wieder in gewohnter Art gewinnen und zum alten Nimbus zurückkehren. Das war in den letzten Jahren nicht immer so."

Hatte der FC Bayern in der vergangenen Saison die Schale verdient? So manche Bayern-Fans haben sich für den Titel geschämt.



"Ob verdient oder nicht, darüber kann man streiten. Es war sicherlich keine einfache Saison, die die Bayern gespielt haben. Auch was sonst hinter den Kulissen gelaufen ist, war nicht vorteilhaft. Doch das Borussia Dortmund am letzten Tag nicht imstande ist, gegen Mainz daheim zu gewinnen, ist nicht das Problem des FCB. Da müssen sich die Dortmunder selbst an die Nase fassen. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn nach elf Jahren die Schale nicht nach München gegangen wäre."

Wie beurteilen Sie die ersten Monate von Harry Kane in München?



"Großartig. Er hat alles gebracht wofür er eingekauft wurde. Er schießt jede Menge Tore, übernimmt Verantwortung, und spielt auch für die Mannschaft. Für mich ist er ein absolut adäquater Ersatz für Robert Lewandowski. Obwohl Kane sich in meinen Augen mehr in die Mannschaft integriert als Lewandowski."