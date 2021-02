FC Bayern : Manuel Neuer hat keine Angst vor Cristiano Ronaldo

In internationalen Vergleichen traf Manuel Neuer auf keinen anderen Superstar so oft wie auf Cristiano Ronaldo. Der Respekt ist zweifelsohne groß, mit der Angst zu tun bekommt es der Keeper des FC Bayern aber nicht.

In der Champions League kommt das Duell aber vorerst nicht zustande. Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf Lazio Rom. Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo misst sich in der Runde der letzten 16 mit dem FC Porto.

Noch während seiner Schaffenszeit bei Real Madrid duellierte sich Ronaldo mit dem deutschen Rekordmeister achtmal. Für Neuer ist es nach eigenen Angaben immer etwas Besonderes, sich mit Spielern von derartigem Format zu duellieren, vor allem in direkten Eins-gegen-Eins-Situationen.

"Nicht falsch verstehen: Ich bin nicht scharf auf solche Situationen, ich denke ja in erster Linie an die Mannschaft", fügt Neuer an. Wenn er sich gegen solche Ausnahmekönner aber beweisen könne, wolle er in jedem Fall da sein. Wer weiß, vielleicht kann sich der Welttorhüter schon im Viertelfinale wieder mit Ronaldo messen.