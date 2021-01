FC Bayern : Manuel Neuer knackt Rekord von Oliver Kahn

Manuel Neuer setzt beim FC Bayern einen neuen Meilenstein. In der Rangliste der meisten Zu-Null-Spiele hat der Welttorhüter nun auch Oliver Kahn hinter sich gelassen.

Einher mit dem knappen 1:0 des FC Bayern in Augsburg gingen am Mittwoch nicht nur drei Punkte, sondern auch ein neuer Vereinsrekord. Für diesen zeigt sich Manuel Neuer verantwortlich, der in seiner Münchner Zeit zum 196. Mal zu Null spielte und damit Oliver Kahn als Rekordhalter ablöste.

"Es ist deshalb besonders, weil wir damit die drei Punkte gesichert haben", übte sich Neuer nach dem Augsburg-Spiel in Bescheidenheit. "Unser ganzer Defensivbund hat viel investiert. Wir haben kaum Großchancen zugelassen und es uns dementsprechend auch verdient."