Manuel Neuer, Nübel, Ortega und Ulreich: FC Bayern klärt die Torwartfrage

Manuel Neuer steht vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Der deutsche Nationalkeeper wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze seine Unterschrift setzen. Vorstandsboss Oliver Kahn erklärt zum Thema Neuer/Thomas Müller, er sei "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir relativ kurzfristig auch schon was dazu sagen können."

Der vom FC Bayern in die Ligue 1 verliehene Alexander Nübel (25) plant zudem für den Sommer keine Rückkehr nach Deutschland. "Ich werde in der nächsten Saison bei der AS Monaco spielen", so der ehemalige Schalker gegenüber der Bild-Zeitung. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann habe ihm geraten " woanders Spielpraxis zu sammeln."

Alexander Nübel: "Ich freue mich auf jeden Spieltag"

Mit seiner Entwicklung in Monaco ist Nübel durchaus zufrieden. "Jetzt fühle ich mich hier sehr wohl, habe ein gutes Gefühl und freue mich auf jeden Spieltag", so der 25-Jährige, der mit dem AS Monaco als Tabellensechster um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb kämpft. Der Rückstand auf den Champions-League-Qualifikationsplatz (Stade Rennes) beträgt nur drei Punkte. Monaco hat die letzten vier Partien gewonnen.