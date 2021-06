FC Bayern : Manuel Neuer: Seine Träume für die Zeit nach der Karriere

Noch steht Manuel Neuer voll im Saft. Der mehrfache Welttorhüter denkt noch nicht an ein baldiges Karriereende. Was er vorhat, wenn er eines Tages nicht mehr als Profi unterwegs ist, weiß der Keeper des FC Bayern allerdings bereits, wie er im Interview mit der Welt am Sonntag verrät.