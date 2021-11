FC Bayern : Manuel Neuer vor Verlängerung beim FC Bayern

Der FC Bayern arbeitet an der Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer. Noch in diesem Jahr könnte Vollzug vermeldet werden.

Das Vorgehen des FC Bayern hätte direkte Auswirkungen auf Alexander Nübel (25), der noch bis 2023 an den AS Monaco verliehen ist. In dieser Woche ließ der Neuer-Vertreter im kicker-Interview deutlich werden, dass er nicht nach München zurückkehre, um dort weiterhin Edelreservist zu sein.

Nübel deutlich: "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus. Was Manu über 2023 hinaus macht, darauf werde ich reagieren, wenn es so weit ist." Nübel dürfte seine Zukunft entsprechend nicht in der bayrischen Landeshauptstadt sehen.