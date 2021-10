FC Bayern : Manuel Neuer will den Bayern bis zum Karriereende die Treue halten

Manuel Neuer steht seit zehn Jahren beim FC Bayern München unter Vertrag. Einen Vereinswechsel strebt der deutsche Neuzugang einem Medienbericht zufolge nicht mehr an.

Wie Sport1 in Erfahrung gebracht haben will, steht eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Arbeitspapiers des ehemaligen Schalkers auf der Agenda.

Eine Ausdehnung sei "sehr wahrscheinlich", so der TV-Sender, ein Karriereende an der Säbener Straße fest eingeplant. Gespräche sind dem Vernehmen nach noch nicht gelaufen, in den nächsten Monaten könne sich dies aber ändern.