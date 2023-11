Harry Kane: United-Legende empört: "Ich muss jedes Mal kotzen"

Harry Kane trifft für die Bayern wie er will - Foto: / Getty Images

Harry Kane (30) hat sich ohne Anlaufschwierigkeiten beim FC Bayern zurechtgefunden. Der Engländer stell seit seinem Wechsel aus England einen Rekord nach dem anderen auf – was bei einer Legende von Manchester United für Ärger sorgt.

Rio Ferdinand (45) ärgert sich daher maßlos. In seinem Podcast "Five" ließ der frühere ManUnited-Verteidiger seinem Unmut freien Lauf: "Jedes Mal, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe, muss ich kotzen." Doch die Aussagen sind nicht etwa neidvoll zu betrachten – nur hätte der Engländer die Tore gerne im Trikot seines Ex-Klubs gesehen.

Dass Kane ein Top-Stürmer ist, der eine Mannschaft auf ein neues Niveau heben kann, war jedoch schon vor seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister klar. Umso ärgerlicher für andere Vereine, die sich den Engländer im Sommer durch die Lappen gehen ließen. So auch Manchester United, das einem Transfer interessiert gewesen sein soll.

"Warum? Warum sind wir nicht hingegangen und haben ihn geholt?", stellt Ferdinand die Frage, die sich sicherlich auch schon einige United-Fans gestellt haben. Denn auch die Red Devils befanden sich im vergangenen Sommer auf Stürmersuche, da hätte Kane gut reingepasst.

United holte Højlund statt Kane

Allerdings entschied man sich letztlich dafür, Rasmus Højlund (20) für 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu verpflichten. Zwar hat der Däne auch eine ordentliche Quote vorzuweisen. In 15 Spielen kommt Højlund auf fünf Treffer für ManUtd. Allerdings scheint sich der Stürmer nur in der Champions League wohlzufühlen.

Denn alle seine Treffer erzielte er in der Königsklasse – in der Premier League ist er bislang noch ohne Treffer. Gut möglich, dass Kane eine andere Quote im Trikot der Red Devils vorzuweisen hätte.

