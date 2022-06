Wechsel zu Leeds United Marc Roca beim Medizincheck – so viel Ablöse kassiert der FC Bayern

Wie Sky Sport in Person von Reporter Florian Plettenberg in Erfahrung gebracht hat, soll der Mittelfeldspieler am heutigen Freitag seine medizinische Untersuchung bei Leeds United absolvieren. In der Folge steht die Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag an.

Roca und die Whites sollen sich bereits seit Tagen auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Bis zuletzt lief der Ablöse-Poker zwischen den Bayern und Leeds. Laut Plettenberg sind die Verhandlungen abgeschlossen. 12 Millionen Euro fließen demnach als Ablöse an die Säbener Straße. Fünf Millionen können als Boni fällig werden.

Damit kann Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Roca-Deal als gutes Transfergeschäft zu den Akten legen. Dank Rocas Ausstiegsklausel, die nach dem Abstieg von Espanyol Barcelona aus der Primera Division deutlich gesunken war, kam der Spanier 2020 für neun Millionen Euro nach München.