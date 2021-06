FC Bayern : Mark van Bommel: Ex-Profi von Bayern und Barça bekommt Bundesliga-Job

Mark van Bommel ist zurück in der Bundesliga. Der ehemalige Profi des FC Bayern unterschrieb am Mittwoch als Trainer des VfL Wolfsburg. Sein Arbeitspapier ist bis 2023 gültig.

Van Bommel hatte von 2006 bis 2011 für den deutschen Rekordmeister gespielt. Außerdem stand der während seiner Karriere beim FC Barcelona (2005/06) und dem AC Mailand (2011/12) unter Vertrag.

Die meisten Spiele in seiner Karriere machte der zentrale Mittelfeldspieler für PSV Eindhoven. Seine aktive Karriere beendete er 2013. Für die niederländische Elftal war er 79-mal im Einsatz.

Van Bommel folgt in Wolfsburg auf Oliver Glasner, der sich zuvor zu Eintracht Frankfurt verabschiedet hatte. Mit dem VfL tritt der niederländische Coach in der kommenden Saison in der Champions League an.