Mathys Tel beeindruckt Jamal Musiala: "Wird sich richtig gut entwickeln"

Mathys Tel gehört beim FC Bayern zwar noch nicht zum Stammpersonal, dafür aber in der Bundesliga zu den besten Jokern. Der ebenfalls noch juvenile Jamal Musiala ist begeistert.

Obwohl sich der FC Bayern in diesem Sommer für die Sturmzentrale einen echten Hochkaräter anschaffen möchte, ist an der Säbener Straße jeder davon überzeugt, dass Mathys Tel die Zukunft gehört.

"Man merkt nicht, dass er gerade erst 18 geworden ist. Er ist körperlich schon sehr stark, ist schnell und hat einen super Schuss", stimmte Jamal Musiala ein Loblied auf seinen noch mal zwei Jahre jüngeren Kollegen Tel an. "Ich glaube, er wird sich richtig gut entwickeln und es macht Spaß, mit ihm zu spielen."

Tel erzielte beim 6:0 gegen den FC Schalke 04 seinen fünften Treffer im 20. Bundesliga-Einsatz. Ein Mandat in der Startelf erhielt der junge Gipfelstürmer in dieser Saison erst einmal, weshalb nur 379 Einsatzminuten in der höchsten deutschen Fußballspielklassen dokumentiert sind.