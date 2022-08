FC Bayern Diesen Plan verfolgt Nagelsmann mit Sturmtalent Mathys Tel

Sein Coach erwartet auf Anhieb auch keine Perfektion vom blutjungen Angreifer: "Im Spiel will ich nicht, dass er in jeder Aktion versucht, zwei Gegner auszuspielen." Nagelsmann weiß, dass Tel das Potenzial dazu hätte, will von außen aber keinen allzu großen Druck auf den Offensivspieler aufbauen. "Er soll sich bei uns entwickeln dürfen, darauf freuen wir uns."

"Ich finde es gut, wenn man sich was zutraut im Training, auch wenn man dann den Unterschied zwischen Spiel und Training sieht", bewertete Julian Nagelsmann (35) Tels ersten Einsatz, der 26 Minuten, aber kaum nennenswerte Highlights in Bezug auf den Franzosen bot.

In München halten sie Mathys Tel für eines der größten Sturmtalente Europas. In den Juniorenteams Frankreichs erzielte der Angreifer in den zurückliegenden 12 Monaten zehn Treffer in 15 Partien.