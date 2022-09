FC Bayern "Mathys Tel hat den Riecher, um ein Großer zu werden"

Bayern Münchens Youngster Mathys Tel (17) erzielte jüngst seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Geht es nach Hasan Salihamidzic, darf man von dem jungen Franzosen in Zukunft Großtaten erwarten.

Mit Mathys Tel habe man "das beste Talent in Europa auf dieser Position verpflichtet", lobt der Sportvorstand den Sommer-Neuzugang, den er für 20 Millionen Euro Ablöse aus der Talentschmiede von Stade Rennes loseiste. Tel habe "das Potenzial und den Riecher, um ein Großer zu werden."

Mathys Tel hat in seinen bisherigen Auftritten bereits nachgewiesen, dass Salihamidzic' Einschätzungen durchaus zutreffen könnten. Im DFB-Pokal erzielte er bei seinem knapp einstündigen Einsatz in der ersten Runde gegen Viktoria Köln einen Treffer.

Mathys Tel jüngster Bayern-Torschütze der Bundesliga-Historie

Bei seinem dritten Kurzeinsatz in der Bundesliga traf er am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Seitdem ist Tel mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Spieler des FC Bayern, der jemals ein Tor in der Liga erzielte. Tel war bei seinem Premierentreffer knapp zwei Monate jünger als der bisherige Rekordhalter Jamal Musiala.