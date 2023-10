Mathys Tel fiebert Anruf von Frankreich-Coach Deschamps entgegen

In der hochklassig besetzten Offensive des FC Bayern gelingt es Mathys Tel (18) trotz geringer Einsatzzeiten regelmäßig zu glänzen. Der Teenager hat dafür eine plausible Erklärung parat.

"Ich freue mich über diese Art von Statistik. Als ich zu Bayern gewechselt bin, habe ich den großen Druck gespürt", räumte der Franzose in der TV-Show Telefoot ein. "Aber meine Mitspieler und meine Trainer haben mir sehr geholfen – und inzwischen bin ich sehr selbstbewusst."

Genauso viele Tore hat der Stürmer im Übrigen aktuell auf dem Konto. Nur steht er nun erst bei 14 Partien und 343 Einsatzminuten – eine beeindruckende Quote, die in Europas Topligen unerreicht ist. Unerklärbar sind diese Zahlen für Tel hingegen keineswegs.

In der Vorsaison konnte Tel bereits auf sich aufmerksam machen. Sechs Treffer gelangen ihm in seiner ersten Spielzeit für den FC Bayern. Eine Ausbeute, für die er insgesamt 28 Einsätze benötigte.

FC Bayern: Didier Deschamps hat Mathys Tel auf dem Schirm

Der Support beim FC Bayern führte bei Tel indes nicht nur zu einem selbstsicheren Auftreten. Mit seinen zuletzt überragenden Leistungen spielte sich der Youngster zudem in das Blickfeld von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (55), was dem Angreifer nicht verborgen geblieben ist.

"Ich habe gehört, dass Didier Deschamps meine Situation beobachtet. Ich kann den Tag kaum erwarten. Aber bis es so weit ist, muss ich ruhig bleiben", erklärte Tel, der sich ein hohes Ziel gesteckt hat. "Ich will meinen Familiennamen bis an die Weltspitze tragen."

