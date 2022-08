FC Bayern Matthijs de Ligt: Diese Hürden brachte sein Transfer mit sich

Wie de Ligt gegenüber De Telegraaf verriet, gab es vor der Vertragsunterschrift in München noch allerlei Unwägbarkeiten. "Die größte Frage war, ob es den Vereinen gelingen würde, eine Einigung zu erzielen. Corona hat finanziell für Einschnitte gesorgt, Bayern hatte bereits drei Spieler gekauft und Juventus sah in mir eine tragende Säule, die sie nicht einfach so verkaufen wollten."

Juventus Turin ließ sich letztlich durch eine Ablösesumme in Höhe von 67 Mio. Euro erweichen, die im Idealfall um weitere zehn Mio. Euro anwachsen könnte. De Ligt erklärte den Verantwortlichen der Alten Dame überdies, wie gerne er zum deutschen Rekordmeister wechseln würde.