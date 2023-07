Matthijs de Ligt nennt Gründe für das Vorjahres-Fiasko des FC Bayern

Der FC Bayern hat in der vorherigen Saison gleich auf mehreren Ebenen enttäuscht. In den Pokalwettbewerben schieden die Münchener relativ früh aus. Der Gewinn der deutschen Meisterschaft darf obendrein zumindest als "glücklich" bezeichnet werden. Matthijs de Ligt (23) glaubt indes, die Ursachen für die verkorkste Spielzeit zu kennen.

Die Hinrunden-Tabelle führte der FC Bayern noch mit drei Zählern vor Union Berlin an. Zum Beginn der Rückrunde spielte der Rekordmeister aber dreimal nur Remis, was den Druck auf die Profis laut de Ligt enorm erhöhte.

Die Winter-WM sei allerdings nur die Wurzel des Übels gewesen. "Dazu ein paar Verletzungen, lange Ausfälle wie die von Manuel Neuer, Sadio Mane und Nous (Mazraoui). Das war nicht einfach!", betonte de Ligt, der in der Innenverteidigung aufgrund der vielen Verletzten permanent zum Zug kam.

"Es wurde unruhig und wir Spieler haben es nicht mehr geschafft, an unser Maximum zu gelangen. Es waren immer nur 60, 70 Prozent und am Ende reicht das nicht", berichtete der Niederländer und kritisierte: "Wir waren in der entscheidenden Phase der Saison nicht auf der Höhe und dann bringt dir auch eine sehr gute Hinrunde nichts."

"Nicht der Anspruch des FC Bayern"

Nach den Enttäuschungen aus der Vorsaison wollen die Münchener in der kommenden Spielzeit wieder in allen drei Wettbewerben angreifen, wie de Ligt untermauert, denn: "Nur einen Titel zu holen, ist nicht der Anspruch des FC Bayern."

