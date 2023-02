Matthijs de Ligt schwärmt vom FC Bayern: "Das ist der Wahnsinn"

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern ist Matthijs de Ligt wenig überraschend binnen kürzester Zeit zum unumstrittenen Stammspieler aufgestiegen. In seinem neuen Umfeld fühlt er sich sehr wohl.

Mit dem deutlichen 3:0 im Topspiel gegen Union Berlin setzte der FC Bayern ein Ausrufezeichen im Titelkampf der Bundesliga. Für Matthijs de Ligt ist es ein Genuss, mit seinen Münchner Kollegen zusammenspielen zu dürfen.

"Ich fühle mich jetzt sehr gut, sehr fit – auch mental", sagte der 23-Jährige im Anschluss an den Heimsieg, der die Bayern wieder zurück an die Tabellenspitze brachte. "Mit diesen Spielern zusammenzuspielen, ist der Wahnsinn – und auch in solchen Spielen meine Leistung zu bringen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl."

Von bisher 27 Pflichtspielen seit seinem Sommerwechsel stand de Ligt 22-mal in der Startelf. Zuletzt hatte der Niederländer etwas mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, die er nun aber vollständig auskuriert hat.