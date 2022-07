Bundesliga Matthijs de Ligt zum FC Bayern? Juve-Trainer spricht erstmals

Massimiliano Allegri ist am Dienstag zur hochbrisanten Personalie Matthijs de Ligt befragt worden. "Stört es unsere Vorbereitung? Ganz und gar nicht. Wie Sie wissen, gab es gestern das Treffen mit dem FC Bayern", sagte der Trainer von Juventus Turin, "aktuell ist er ein Juve-Spieler, er trainiert gut und so trainiere ich die, die mir zur Verfügung stehen."

FC Bayern pusht den Transfer von Matthijs de Ligt

Am Montag war der FC Bayern mit seinem ersten offiziellen Transferversuch gescheitert; 60 bis 65 Millionen Euro waren den Bianconeri nicht genug für de Ligt, der noch bis 2024 unter Vertrag steht. Der italienische Rekordmeister soll auf seiner Preisvorstellung von rund 80 Millionen Euro beharren.

Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano in seinem Podcast Here we go berichtet, sind die Bayern dabei, das nächste Angebot vorzubereiten – und haben dabei im Sinn, den de-Ligt-Transfer so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Die Zusage des 22-Jährigen sollen sich die Bayern bereits abgeholt haben.