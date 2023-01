Mega-Ablöse! FC Bayern findet Alternative zu Harry Kane

Dusan Vlahovic war Juventus Turin im Januar 2022 inklusive Bonuszahlungen bis zu 91 Millionen Euro wert. Der Serbe wechselte vom AC Florenz zu Italiens Rekordmeister und unterschrieb ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026.

Auf Anhieb knipste der Mittelstürmer in der neuen Umgebung wie am Fließband, traf sechsmal in zehn Ligapartien, ehe ihn zunächst Adduktorenbeschwerden und danach Leistenprobleme ausbremsten.

Trotz der aktuellen Gesundheitsprobleme nehmen Vlahovic zahlreiche Top-Klubs als Neuzugang ins Visier. Der FC Arsenal, der bereits vor einem Jahr interessiert war, streckt erneut seine Fühler aus. Auch Paris Saint-Germain und Chelsea sollen heiß auf den 22-Jährigen sein.