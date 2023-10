Mehr als 20 Millionen: FC Bayern fragt wegen Toptalent aus Brasilien an – Barça mit Angebot?

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar konkret mit einer Verpflichtung von Lucas Beraldo. Darüber berichtet zumindest der brasilianische Journalist Alexsander Vieira, der Beraldos Klub, dem FC Sao Paulo, nahesteht.

FC Bayern mit Anfrage wegen Lucas Beraldo

Die Bayern haben wegen dem 19-Jährigen eine Anfrage entsendet. Der deutsche Rekordmeister ist damit allerdings bei weitem nicht der einzige Klub. Demnach haben sich Manchester City, Juventus Turin, Real Madrid und Paris Saint-Germain ebenfalls bereits Erkundigungen eingeholt.

Der FC Barcelona, so heißt es, soll der Verein sein, der am ehesten ein Angebot für Beraldo abgeben würde. Unlängst war sogar Borussia Dortmund mit in die Verlosung gebracht worden. Sao Paulo soll über 20 Millionen Euro für Beraldo fordern und will ihm zum teuersten Verteidiger-Export Brasiliens machen.