Julian Nagelsmann will Carlo Ancelotti nacheifern

Julian Nagelsmann (35) ist dafür bekannt, an der Seitenlinie permanent unter Hochspannung zu stehen. Der Coach des FC Bayern will seinen Spielern in Zukunft aber Abgeklärtheit vorleben und gibt demnächst wohl den Carlo Ancelotti (63).

Die Vorgehensweise und teilweise auf Konter angelegte Taktik des Italieners imponiert Nagelsmann anscheinend. "Real gewinnt auf diese Art sehr viele Titel", hielt der Münchener Übungsleiter fest.

Nagelsmann weiter: "Da kann man schon immer etwas lernen von Top-Teams und Top-Trainer, dass man auch die nötige Geduld hat in gewissen Situationen, nicht immer sofort das Heft des Handelns in der Hand haben muss und trotzdem eine gute Spielkontrolle haben kann."

Im gleichen Atemzug gibt Nagelsmann zu, dass er in Sachen Coolness einen weiten Weg vor sich hat. "Ich bin eher so der Hektomat in der Coaching-Zone. Sobald der Gegner in unserer Hälfte ist, habe ich jetzt nicht immer so ein brutal warmes Gefühl ums Herz, sondern der Nervöse, der versucht, schnellstmöglich wieder in Ballbesitz zu kommen."

Gehen die zwei Gegentore am Samstag gegen Mainz (6:2) somit auch auf die Kappe des ruhelosen Trainers? Soweit würde Nagelsmann sicherlich nicht gehen. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass Carlo Ancelotti, der bei Ballverlusten seines Teams kaum eine Miene verzieht, nicht das schlechteste Vorbild darstellt.