FC Bayern Loblied für Niklas Süle: "Niki hat hier fünf Jahre die Knochen hingehalten

Nach fünf Jahren beim FC Bayern wechselt Niklas Süle im Sommer ausgerechnet zum ärgsten Konkurrenten, Borussia Dortmund. Die Münchener Fans nahmen ihm seinen Transfer am Sonntag nicht krumm und gewährten dem Innenverteidiger einen würdigen Abschied.

Beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart durfte Süle bei seinem letzten Spiel in der Allianz Arena nur etwas über eine halbe Stunde ran. Nach der Partie war er dann gefragter. "Süle auf den Zaun, Süle auf den Zaun", erklang es aus der Südkurve. Der Nationalspieler ließ sich nicht lange bitten und wurde in der Folge lautstark bejubelt.

Bei den Bayern erhielt Niklas Süle kein ansprechendes Angebot. Zudem fehlte dem Abwehrmann die Wertschätzung, weshalb er sich für einen ablösefreien Wechsel in den Ruhrpott entschied. Dort will der26-Jährige die Dominanz seines Noch-Arbeitgebers brechen, mit dem er gerade erst die fünfte Meisterschaft in Serie feierte.