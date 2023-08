FC Bayern baggert an Milan-Star – keine Freigabe erwartet

Lukas Klostermann, Thilo Kehrer, Kiliann Sildillia, Trevoh Chalobah, Lutsharel Geertruida – all jene Fußballer wurden bereits mit einem potenziellen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

FC Bayern nur mit losen Ideen bei Pierre Kalulu

In das Suchprofil passt Kalulu also schon mal. Mehr als lose Ideen mit dem 23-Jährigen vom AC Mailand sollen aber nicht bestehen. Demnach soll der FCB noch keinen Kontakt in die italienische Metropole geknüpft haben, was eine Verpflichtung bis zum Deadline Day an diesem Freitag reichlich unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Milan holte Kalulu vor drei Jahren für einen niedrigen siebenstelligen Betrag aus dem Nachwuchs von Olympique Lyon. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen kam Kalulu lediglich für 17 Minuten zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

FC Bayern wohl ohne Chance bei Pierre Kalulu

Milan will Kalulu laut RMC Sport allerdings nicht abgeben, besonders Trainer Stefano Pioli will ihn nicht verlieren. Weil Kalulus Spielzeit zuletzt zu wünschen übrig ließ, sondiert der Defensivmann den Markt. Für die Münchner wird es also extrem schwierig, einen Transfer umzusetzen, sollte sich das Interesse tatsächlich konkretisieren.

Verwendete Quellen

Sky Italia