Min-jae Kim überwältigt: "FC Bayern Traum eines jeden Fußballers"

Am Dienstag präsentierte der FC Bayern Min-jae Kim als dritten Neuzugang der Sommertransferperiode der Öffentlichkeit. In einem seiner ersten Interviews holt er gleich so weit wie möglich aus.

Der Südkoreaner war für seine grandiosen Leistungen in der vergangenen Saison, in der er mit dem SSC Neapel Meister in Italien wurde, als bester Innenverteidiger der Serie A ausgezeichnet worden.

Min-jae Kim kann sich nichts Besseres vorstellen, als für den FC Bayern zu spielen. "Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers", sagte der 26-Jährige am Rande seiner Vorstellung am Dienstag. "Deshalb habe ich mich für den FC Bayern entschieden."

Min-jae Kim: Seine Ziele beim FC Bayern

"In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist", machte Kim ebenso deutlich, dass die Münchner Bemühungen um ihn ausschlaggebend für seine Entscheidung war, künftig das FCB-Trikot überzustreifen.

Sein erstes Ziel sei es nun, viele Spiele für den FC Bayern zu machen, so Kim. "Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen." Am Dienstagabend kam der Nationalspieler am Tegernsee an, wo er sich nun mit seinen neuen Kollegen auf die Saison vorbereitet.