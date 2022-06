SCR Altach Miro Klose nimmt Bayern-Coach mit nach Österreich

Klose startete 2018 seine Trainerkarriere beim Deutschen Meister. Gemeinsam mit Slaven Skeldzic betreute er dort zwei Jahre lang die B-Junioren. In seinem ersten Jahr gewann der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft mit der U17 die Meisterschaft in der Staffel Süd/Südwest. Mit seinem Trainer-Kollegen will Klose in Altach nun abermals brillieren.

Mit dem FC Bayern ist bereits alles geklärt. "Slaven kam mit der Bitte auf uns zu, diese spannende Aufgabe an der Seite von Miro übernehmen zu können", bestätigte Holger Seitz, der sportliche Leiter des Bayern-Nachwuchszentrums in einem Vereinsstatement. "Wir wünschen ihm viel Erfolg in Altach und bedanken uns bei ihm für seine engagierte Arbeit in den vergangenen vier Jahren."

Klose holt sich mit Slaven Skeldzic viel Erfahrung in seinen Staff. Im Gegensatz zum ehemaligen Stürmer kam sein Kompagnon als Coach schon reichlich herum. Neben einigen Stationen als Jugendtrainer bei renommierten Klubs wie Eintracht Frankfurt war Skeldzic unter anderem Nationaltrainer in Afghanistan, wo er im Oktober 2015 nach schlechten Ergebnissen entlassen wurde.