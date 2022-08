FC Bayern Motivationsschub? Bayern-Boss Kahn neckt Jamal Musiala

Oliver Kahn (53) ist laut eigener Aussage nach dem Wolfsburg-Spiel auf Musiala zugegangen, um ihn zu besseren Auftritten zu animieren. "Ich habe ihm gesagt, dass da mehr kommen muss", so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Der angesprochene Spieler weiß selbstverständlich, dass es sich dabei um Spaß gehandelt hat.

Nach seiner kurzen Anekdote kam Kahn in Bezug auf Musiala nämlich geradewegs ins Schwärmen. "Das, was er im Moment spielt, ist schon 'outstanding', also außergewöhnlich. Das Tor, was er macht, das sieht man auch nicht so oft, das war überragend." Oliver Kahn ist durchaus nicht die einzige Führungskraft der Bayern, die sich derzeit kaum an Musialas Aktionen sattsehen kann.