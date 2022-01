"Jedes einzelne Spiel gewinnen" : Bayern-Juwel Jamal Musiala mit Kampfansage

Als der FC Bayern am 18. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:2 verlor, machten sich die deutschen Fußballfans wieder Hoffnungen auf eine spannende Meisterschaft. Jamal Musiala zerstört diese Träume jetzt mit einer selbstbewussten Ankündigung.

Der offensive Mittelfeldspieler ist von Hause aus sehr ehrgeizig. "Ich wollte schon als Kind immer gewinnen", so der Youngster. Beim deutschen Rekordmeister, wo Musiala seit 2019 unter Vertrag steht, wurde dieses Bestreben weiter gefördert.

"Wir sind der FC Bayern und haben vor, Spiel für Spiel zu gewinnen. Jedes Einzelne!", drohte der 18-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild an. Dass Verfolger Borussia Dortmund nach der eigenen Niederlage zum Rückrundenauftakt auf sechs Punkte herangerückt ist, stört Musiala und seine Kollegen nicht im Geringsten. "Wir sind kein Klub, der auf die Konkurrenz schaut - wir schauen nur auf uns."

Musiala: "Das auch im Profifußball auf höchstem Niveau zu übertragen, lernst du tatsächlich beim FC Bayern am besten. Das ist auch mentales Training, das du hier bekommst." Dies scheint der große Vorteil der Münchener sein, der die nationale Dominanz erst ermöglicht.

Im Gegensatz zu den Rivalen aus Dortmund, Leverkusen oder Leipzig holen Musiala und Co. gegen vermeintlich schwächere Gegner zuverlässig ihre Punkte. So haben die Bayern in dieser Saison erst drei Niederlagen kassiert, während Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund schon fünfmal als Verlierer vom Platz gingen. RB Leipzig steht sogar bereits bei sieben Niederlagen.