FC Bayern : Nach Aussagen über Lionel Messi: Robert Lewandowski fühlt sich falsch verstanden

Die vergangene Ballon-d'Or-Wahl wird den Fußball sehr wahrscheinlich noch einige Zeit beschäftigen. Nachdem sich Robert Lewandowski in Polen zur Rede von Lionel Messi geäußert hatte, strengt sich der Superstar des FC Bayern dazu an, einiges zu berichtigen.

Es war am Ende offenbar alles nicht so gemeint, wie es im TV transportiert und von Medien in aller Welt aufgriffen worden ist. Robert Lewandowski wurde im polnischen Fernsehen danach befragt, was er denn nun eigentlich von Lionel Messi halte, der sich dafür ausgesprochen hatte, Lewandowski den Ballon d'Or 2020 nachträglich zu verleihen.

"Meine Aussage, die ich in einem Interview mit einem polnischen TV-Sender gemacht habe, wird derzeit falsch interpretiert", heißt es in einem Statement, das Lewandowski an den kicker adressiert hat. "Ich wollte nie zum Ausdruck bringen, dass die Worte von Lionel Messi nicht aufrichtig oder ernst gemeint seien."