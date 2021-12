Nach Ballon d'Or-Niederlage : Robert Lewandowski: "Messis Worte haben mich berührt"

Bayerns Robert Lewandowski musste sich bei der diesjährigen Ballon d'Or-Auszeichnung mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dass er in der Dankesrede von Gewinner Leo Messi lobend erwähnt wurde, macht den Polen stolz.

Der größte Schreck nach der verpassten Chance auf den Goldenen Ball scheint sich bei Robert Lewandowski mittlerweile gelegt zu haben. "Ich bin trotz Platz zwei bei dieser Wahl sehr stolz auf unsere Mannschaft und meine Leistungen", resümierte der Torjäger im Interview mit der Sport Bild. "Es war ein Duell zwischen Messi und mir, auf das die ganze Welt geschaut hat."

Leo Messi sprach in seiner Dankesrede davon, dass Lewandowski die Auszeichnung durch seine Auftritte in den letzten anderthalb Jahren ebenfalls verdient gehabt hätte und wie bitter es ist, dass die Wahl 2020 wegen der Pandemie ausfiel. Messi forderte gar, Lewy die Auszeichnung für 2020 nachträglich zu verleihen. Sätze, die am Unterlegenen nicht spurlos vorübergingen.