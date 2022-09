FC Bayern Nagelsmann sicher: Sadio Mane wird Bayern-Spiel "seinen Stempel aufdrücken"

Sadio Mane (30) baute nach seinem starken Saisonstart zuletzt sukzessive ab. Gegen den FC Barcelona (2:0) war der Neuzugang am Dienstagabend ebenfalls nur selten ins Spiel des FC Bayern eingebunden. Dies ist dem Spieler selbst nicht verborgen geblieben.

"Natürlich kann ich es viel besser. Das weiß ich", erklärte Mane der Journalisten-Schar nach dem Match gegen Barça, in dem der Angreifer gegen die robuste Abwehr der Gäste kaum in Erscheinung getreten ist. Coach Julian Nagelsmann (35) griff seinem schwächelnden Schützling vor der Begegnung unter die Arme und versuchte es mit einem Positionswechsel.

Julian Nagelsmann steht indes in der Pflicht, seine neue Offensivwaffe besser in Szene zu setzen. Dass ihm das noch nicht gelungen ist, bereitet dem Bayern-Trainer offenbar noch kein Kopfzerbrechen.

Nagelsmann verteidigt Neuzugang

"Er ist ein Neuzugang, der in gewisse Abläufe natürlich noch reinkommen muss", erklärte Nagelsmann und schob optimistisch hinterher: "Er wird unserem Spiel seinen Stempel aufdrücken."

Sadio Mane hatte in den ersten drei Bundesligapartien insgesamt drei Treffer erzielt. Seitdem wartet er seit genauso vielen Spielen auf ein Tor. Gegen den VfB Stuttgart (2:2) kam er am vergangenen Wochenende aber auch erst in der Schlussphase herein.