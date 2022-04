Nach erster Meisterschaft: Nagelsmann kündigt Veränderungen an

Am Samstag feierten die Bayern nach dem 3:1-Erfolg über Borussia Dortmund ihre nunmehr zehnte Meisterschaft in Folge. Ein unfassbarer Meilenstein! Dennoch sind die Verantwortlichen nicht vollends zufrieden, wie der Coach mit einer Aussage deutlich machte.

Julian Nagelsmann konnte gleich in seinem ersten Jahr an der Säbener Straße seine erste Deutsche Meisterschaft bejubeln. Seinen Ehrgeiz zügelt dieser Triumph aber in keinster Weise. "Ich weiß, dass ich Dinge besser machen kann, als ich es getan habe", räumte der Coach selbstkritisch ein, um kurz darauf wieder zum Angriff zu blasen. In den Pokalwettbewerben soll sein Team "in Zukunft weiter kommen und dazu die elfte Meisterschaft nacheinander feiern."

Für dieses große Ziel benötigt es allerdings Veränderungen. Nagelsmann ist bereit, seinen Anteil daran zu leisten. "Ich werde meinen Stil nicht komplett ändern, aber gewisse Dinge anpassen." Eines steht für den 34-Jährigen schließlich fest. "Nächstes Jahr werde ich vielleicht sogar noch einen größeren Druck verspüren."