Nach geplatztem BVB-Wechsel: Läuft was mit dem FC Bayern und Edson Alvarez?

Der BVB wähnte sich im Werben um Edson Alvarez lange Zeit in der Pole Position, erteilte dem Sechser aber dann doch eine Absage. Die Situation im Blick behält wohl offenbar der FC Bayern.

Edson Alvarez scheint beim FC Bayern auf der Agenda zu stehen. Wie im Bild-Podcast Bayern-Insider besprochen wird, ist der 25-Jährige wieder auf die Liste möglicher Neuzugänge rotiert.

FC Bayern: Erst ein Stürmer, dann womöglich Edson Alvarez

Die Münchner Transfer-Taskforce behält den Markt an defensiven Mittelfeldspielern weiterhin im Blick, andere Positionen haben nach jetzigem Stand allerdings Priorität. Der FCB will die Suche nach einem neuen Mittelstürmer so schnell wie möglich abschließen – Harry Kane ist der Favorit.

Dass Alvarez überhaupt noch für einen Wechsel an die Säbener Straße infrage kommt, liegt an der Absage, die Dauerkonkurrent Borussia Dortmund dem Mexikaner erteilt hat.