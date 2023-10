Nach Sadio Mane: Saudis baggern wieder an einem Bayern-Stürmer

Sadio Mane (31) verabschiedet sich in der vergangenen Transferperiode in Richtung Saudi-Arabien. Nun wird offenbar ein weiterer Bayern-Star von Klubs aus der Wüste umworben.

30 Millionen Euro Ablöse nahm der FC Bayern im vergangenen August für Sergio Mane (31) ein. Dank der Kohle des saudischen Vereins Al Nassr schaffte es der deutsche Rekordmeister, den Transferverlust für den 2022 gekommenen Senegalesen auf ein Minimum zu begrenzen.

Choupo-Moting nach Saudi-Arabien?

32 Mio. Euro hatte der FCB für den vermeintlichen Königstransfer an den FC Liverpool überwiesen, Mane machte aber nur selten Positivschlagzeilen. Das Missverständnis geht mit einem Transferminus von zwei Millionen Euro einher. Ein Transfergewinn winkt den Bayern indes bei Eric Maxim Choupo-Moting. Laut Ekrem Konur wollen mehrere Vereine aus der Saudi Pro League den gebürtigen Hamburger im Winter verpflichten.

Choupo-Motings Arbeitspapier an der Säbener Straße läuft am 30. Juni 2024 aus. Der Januar ist also die letzte Chance für den deutschen Meister, Transferkohle für den 34-Jährigen, der 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain kam, zu erlösen, sofern es zu keiner Vertragsverlängerung kommt.