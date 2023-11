Nachfolger für Alphonso Davies? FC Bayern begutachtet französischen Youngster

Der Berater von Alphonso Davies hat durch seine öffentlich vorgetragenen Flirts mit Real Madrid nach Informationen der Bild den Ärger der Chefs des FC Bayern auf sich gezogen. Eine Verlängerung über das bisherige Vertragsende 2025 hinaus ist derzeit nicht wahrscheinlich.

Bayern scouten Quentin Merlin

Als möglichen Nachfolger für den Kanadier nimmt der deutsche Rekordmeister offenbar Quentin Merlin (21, Vertrag bis 2026) ins Visier. Der junge Franzose ist einer der aufstrebenden Stars der Ligue 1, für den FC Nantes beackert er seit dem Sommer 2021 die linke Bahn, seit Ende 2021 ist er Stammspieler.

Seine Entwicklung wurde in der zweiten Saisonhälfte 2022/23 durch eine monatelange Adduktorenverletzung gestoppt, seit Saisonbeginn 23/24 ist er wieder gesetzt, läuft entweder in einem 3-5-2-System als linker Schienenspieler oder als Linksverteidiger in einer Viererkette auf.