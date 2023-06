Nächstes Störfeuer: Bayern-Star schießt gegen Ex-Coach Nagelsmann

Der Neuzugang fand sich von Beginn an meistens auf der Bank wieder, was beim Betroffenen für Verwirrung sorgte. Die Maßnahme von Julian Nagelsmann fand keinerlei Zustimmung beim Nationalspieler. "Ich dachte: Ernsthaft, was ist das? Ich hatte erwartet, mehr Chancen und Einsatzminuten zu bekommen, als ich letztendlich bekommen habe", beklagte sich Gravenberch, der es bei Ajax gewohnt war, regelmäßig zu spielen.

FC Bayern: Gravenberch vom FC Liverpool umworben

In den nächsten Wochen nimmt Gravenberch mit dem niederländischen Team an der kommenden U21-EM teil. Danach will er über seine sportliche Zukunft nachdenken. Eines weiß der Rechtsfuß aber schon jetzt.

"So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben. Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München", stellte Gravenberch unmissverständlich klar. Sollte der Deutsche Meister ihm diese Perspektive nicht bieten können, stünde im Übrigen schon ein namhafter Interessent als Abnehmer bereit.

Der FC Liverpool ist nach einer mehr als durchwachsenen Saison auf der Suche nach neuen Mittelfeldspielern. Wie The Athletic berichtet, kam es bereits zu ersten Gesprächen mit Gravenberchs Vertretern. Die Spielerseite habe dabei wohl die grundsätzliche Bereitschaft für einen Sommerwechsel signalisiert.

