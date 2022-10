Nagelsmann erklärt Bayerns Erfolgsrezept gegen Barça

Der FC Bayern hat die Festung Camp Nou gestürmt. Der deutsche Rekordmeister gewann beim FC Barcelona am fünften Spieltag der Champions League mit 3:0. Julian Nagelsmann erklärt das Erfolgsgeheimnis.

Die Bayern waren enorm intensiv ins Spiel gegangen, griffen gleich mehrfach zu Fouls, um Barças Spielfluss zu zerstören. Nagelsmann: "Das gehört aber auch dazu, wenn du auswärts spielst gegen so eine spielstarke Mannschaft, die oft die Eins-gegen-eins-Duelle sucht."

Barça-Fans aufgebracht: UEFA ist eine Mafia

Die Gangart des Rekordmeisters kam im Camp Nou wenig überraschend nicht gut an – ebenso wenig wie einige Entscheidungen des Schiedsrichters Taylor und der zurückgezogene Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Matthijs de Ligt an Robert Lewandowski. "Es ist eine Mafia, die UEFA ist eine Mafia", hallte es durch das Camp Nou.

Nagelsmann lobt Spielweise seiner Mannschaft

Bayern-Trainer Nagelsmann wollte die Leistung seiner Mannschaft nicht auf das Spiel gegen den Ball und die gute Defensivarbeit reduzieren. "Wir haben in den ersten 25 Minuten guten Fußball gespielt", so Nagelsmann. "Wir haben zwei schöne Tore geschossen und keinen Torschuss zugelassen, das ist nicht so schlecht."