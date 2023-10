Nanu? Kingsley Coman will, dass PSG die Champions League gewinnt

Kingsley Coman trumpft gerade in Diensten des FC Bayern auf. In München sind die Hoffnungen groß, dass er das in der Champions League weiterführen kann. Dort würde er aber auch seinem Ex-Klub PSG den Titelgewinn gönnen.

Kingsley Coman: PSG gehört in der Champions League zu den Favoriten

"Wer auch immer der Verein ist, es ist nicht einfach, die Champions League zu gewinnen", sagte Coman weiter. "Aber seit ich PSG verlassen habe, hat sich der Verein weiterentwickelt – er ist zu dem Verein geworden, den alle beobachten und der als Favorit für die Champions League gilt."

Die Königsklasse ist für Coman vorerst allerdings kein Thema. Der Flügelstürmer, der zuletzt mit einem Doppelpack beim 3:0 in Freiburg eine beispielhafte Leistung bot, ist aktuell mit der französischen Nationalmannschaft unterwegs. Dort trifft er an diesem Freitag in der EM-Qualifikation auf die Niederlande und am kommenden Dienstag in einem Testspiel auf Schottland.