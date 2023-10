Neben Leroy Sane: Klopp und Liverpool an weiterem Bayern-Star dran

Jüngst kamen Berichte aus England auf, dass der FC Liverpool großes Interesse an Leroy Sane zeigen soll, ihn sogar als "Transferziel Nummer eins" auserkoren hat. Nun soll Jürgen Klopp einen weiteren Bayern-Star ins Visier genommen haben.

Jamal Musiala gilt beim FC Bayern als Aushängeschild für die Zukunft und soll eine Ära beim deutschen Rekordmeister prägen. Doch was ist der Plan des 20-Jährigen? Erst kürzlich sprach der Youngster über einen möglichen Abschied aus Bayern und ließ diesen offen.

"Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga zurzeit", gibt er zu, ergänzt jedoch auch: "Aber ich fühle mich wohl hier und fokussiere mich darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein. Man weiß aber nie, was in ein paar Jahren ist." Nun könnte sich in der höchsten englischen Spielklasse ein Fenster für Musiala auftun.

So berichtet die Sportbild, dass der FC Liverpool den gebürtigen Stuttgarter auf dem Zettel hat. Bei den Leistungen von Musiala zunächst keine Überraschung, doch zudem schreibt das Blatt, dass die Gespräche zwischen den Münchenern und der Seite des Spielers zwecks einer Vertragsverlängerung derzeit ausgesetzt seien.